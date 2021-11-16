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أمير قطر يقبل أوراق اعتماد أول سفير مصري لدى الدوحة منذ 2017

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امير قطر
Native
الثلاثاء، 16-11-2021 09:03 ص

قدم السفير المصري الجديد لدى الدوحة، عمرو الشربينى، الاثنين، أوراق اعتماده إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأفادت وكالة “قنا” الرسمية بأن الشيخ تميم تسلم بمكتبه في الديوان الأميري أوراق اعتماد 7 سفراء، بينهم الشربيني.
وقد رحب أمير قطر، حسب الوكالة، بالسفراء “متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيداً من التطور والنماء”.
وقررت مصر في 23 يونيو الماضي تعيين الشربيني سفيرا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار الدوحة تعيين سالم بن مبارك آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى القاهرة.
ووقعت قطر والسعودية ومصر والإمارات والبحرين يوم 5 يناير على بيان العلا في السعودية، الذي أنهى الأزمة المندلعة عام 2017 بين الدوحة من جهة والرياض والقاهرة وأبو ظبي والمنامة من جهة أخرى.
واتفقت قطر ومصر يوم 20 يناير على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين وذلك بعد أن تمت إعادة حركة الطيران يوم 18 من الشهر ذاته.
 

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