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أمل الشهراني تثير ضجة بفيديو جريء مع حبيبها الأجنبي

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أمل الشهراني تثير ضجة بفيديو جريء مع حبيبها الأجنبي

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الجمعة، 08-10-2021 06:21 م

أثارت الناشطة السعودية المقيمة في الخارج أمل الشهراني، ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو جريء رفقة حبيبها الأجنبي خلال جلسة تصوير.
وظهرت أمل الشهراني مع زوجها في لقطات دافئة ما استفز جمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت امل بعد تبادل القبل مع حبيبها وقيامها ببعض الحركات الجريئة انها مشغولة بحبيبها ولا تجد وقتاً لأي شيء آخر.
اعتبر المتابعون ان امل الشهراني تتعمد استفزازهم من خلال نشرها فيديوهات عن حياتها الخاصة حيث كانت نشرت فيديو وهي تراقص حبيبها اثناء قيامهم بحركات جريئة خلال الرقصة.

 

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