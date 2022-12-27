أمسك ثدييها بعنف حتى تورما.. يهتك عرض طالبة تعمل على رعاية أطفاله بالزاوية الحمراء





كشف تقرير الطب الشرعي مفاجآت في واقعة التعدي على طالبة بالضرب وهتك عرضها على يد أحد الأشخاص، حيث كانت المجني عليها تعمل على رعاية أطفاله بمنطقة الزاوية الحمراء.

وذكرت الفتاة المجني عليها بـ محضر الشرطة وبالتحقيقات أن المتهم محمود تعدى عليها بالضرب واحداث اصابتها بالرأس الناتجة عن قيامه برطمها في الأرض حال تسطحها أرضا وورم بالخد الأيمن الناتج عن صفح الوجه بيديه وتورم بالثديين حال قيامه بالإمساك بهما بعنف، وكان ذلك حال محاولة المتهم افقادها وعيها للتعدي عليها جنسيا وهتك عرضها وتمزيق ملابسها وذلك حال كونها دون الثامنة عشر من عمرها وأفادت المجني عليها أن الواقعة تمت يوم ٢٨/٥/٢٠٢٢ الساعة ۸.۳۰ تقريبا بمسكن المتهم، وفق القاهرة 24.

باشرت جهات التحقيق التحقيقات في البلاغ وعرضت المجني عليها على الطبيب الشرعي، وتم توقيع الكشف الطبي بناء على طلب جهات التحقيق في القضية رقم 4581 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء، لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها وبيان عما إذا كانت إصابة المجني عليها حدثت جراء تلك الضربات من عدمه.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها حضرت لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليها وتم أخذ بصمات المجنى عليها ومحفوظة بأرشيف القضية، وبمناظرتها وجد أنها تبدو بصحة عامة عادية وبوعي كامل وإدراك سليم وأقرت أنها تبلغ من العمر 17 سنة، وبفحص مواضع ادعاء اصابتها تبينا لم نتبين اثار اصابيه بالوجه والرأس والثديين، ومما سبق وتقدم لم نتبين أثار إصابيه بعموم جسد المذكورة.

وكانت أحالت جهات التحقيق المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته عما أسند له من اتهام في القضية رقم 4581 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 566 لسنة 2022 كلى شمال القاهرة، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 20 فبراير المقبل.

وأسندت جهات التحقيق للمتهم محمود. ع - مخلى سبيله ويبلغ من العمر 38 سنة، تهمة هتك عرض طالبة في يوم 28/ 5/ 2022 بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، حال كون المجني عليها طفلة جاوزت السابعة عشرة سنة ميلادية، ولم تبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.