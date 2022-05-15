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أغمى عليه وتوقف قلبه.. وفاة شاب بلدغة نحلة!

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الأحد، 15-05-2022 09:40 ص
سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية محلة منوف، التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، لوفاة شاب بطريقة غريبة بعد أن لسعته نحلة.
وتوفى شاب يدعى نادر خالد الجزار، ويبلغ من العمر 32 عاما، بعد تعرضه للدغة نحلة.
ورغم نقل الشاب إلى المستشفى لعلاجه فإن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، نظرا لمعاناته من الحساسية.
وفي التفاصيل، تبين أن نادر الذي تزوج حديثاً، استأجر في الفترة الأخيرة محطة لجمع المحاصيل الزراعية، وأثناء متابعة عمله، تعرض للسعة نحلة، فأغمي عليه، لينقل بعدها إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث لم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذه.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في الغربية، أن الشاب وصل إلى المستشفى مصابا بما يعرف بصدمة تحسسية حادة نتيجة تعرضه للسعة نحل ما أدى لتوقف القلب.
كما ذكر أن الأطباء قاموا بإنعاش قلبي رئوي له، مستخدمين جهاز الصدمات الكهربائية، إلا أن القلب لم يتجاوب، نظرا لمعاناته من حساسية زائدة، ما يعد من الحالات النادرة جداً.
وختم مشيرا إلى أنه توفي بالمستشفى متأثرا بذلك، وقد تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.
 

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