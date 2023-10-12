الخميس، 12-10-2023
12:14 م
نسمه عبد الوهاب
نفي الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
والسكان المصرية، ما تم تداوله بشأن انتشار حشرة البق
في مصر، مؤكدا أنها أخبار عارية تماما من الصحة
.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
، أن أعمال الترصد لمكافحة الحشرات مستمرة بجميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه تم التشديد على كافة إجراءات الدخول من المطارات والموانى خاصة للقادمين من الدول التى تعانى من انتشار حشرة البق
، ويتم توعية المسافرين بطرق الوقاية وفحص القادمين خاصة الأمتعة.
أعراض لدغة حشرة البق
وطرق مكافحتها
وأكد عبدالغفار، أنه بالنسبة لأعراض لدغة حشرة البق
، وطرق مكافحتها
، أن الكثير من الناس لا يشعروا باللدغات، ولا تظهر عليهم أعراض إلا شكل اللدغة، وما يحيط بها من احمرار والتهابات بسيطة، بينما هناك أشخاص أكثر حساسية، ويعانون من أعراض أكثر حدة.
أعراض لدغة حشرة البق
وبين متحدث الصحة
، أنه فيما يخص أعراض حشرة البق
، فلا تظهر على الفور في الجسم، حيث يفرز كمية صغيرة من المخدر قبل أن يبدأ في مص الدم، ومن الممكن أن تستغرق ظهور أعراض قرصة حشرة البق
عدة أيام، كما تتسبب في حدوث لدغة والشعور بحكة وعدم راحة، وتتمثل أعراض حشرة البق
في الجسم على النحو التالي:
- عدم انتظام ضربات القلب.
- صعوبة في التنفس.
- الشعور بالحرقان والآلام.
- الشعور بالقيء والغثيان.
- حدوث تورم في اللسان.
- التعرض لحمى شديدة.
- ظهور حبوب بها ماء.
- وجود نتوءات ملتهبة مرتفعة عن سطح الجلد تثير الحكة، ويتوسطها اللون الأحمر، وتكون في شكل خط مستقيم أو مجموعات.
كان عددا من الدول العربية على رأسها تونس والمغرب، قد رفعا حالة الاستعداد واليقظة الصحية لمواجهة انتشار ومنع انتشار حشرة البق
في البلاد، بعد انتشارها وتفشيها في فرنسا مما أثار المخاوف من تفاقم انتشارها.