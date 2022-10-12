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أصبح منبوذًا.. إلغاء خامس حفل لـ محمد رمضان

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محمد رمضان
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Teads
الأربعاء، 12-10-2022 10:34 ص


أعلن عضو برلمان كردستان العراق، علي حمة صالح، أنه تمكن من منع الممثل والمغني محمد رمضان من إحياء حفل فني في أربيل.

وقال حمة صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إنه "كان من المقرر أن يُقام لرمضان حفل كبير في 27 من شهر سبتمبر الجاري في أربيل"، مبيناً أن "رمضان أكثر شخصية مثيرة للجدل داخل المجتمعات العربية وظهوره محل انتقاد المجتمعات، وهذا الشخص متهم بتعاطي المخدرات، والاعتداءات الجنسية، والمثلية الجنسية، وعشرات التهم الأخرى المماثلة".

وأضاف أن "هذا الشخص في الوقت الذي تم فيه منعه من إحياء الحفلات الغنائية في بلده وقطر وسوريا وبغداد، كان من المقرر أن يُقيم حفلا كبيرا يوم 27 من هذا الشهر في أربيل وأن يحضره جمهوره من تلك البلدان المذكورة وقد وصل سعر بطاقة الحضور إلى 500 دولار أمريكي".

وكان من المقرر أن يحيي الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في 27 من الشهر الجاري.

وأثارت حفلة غنائية أقامها الفنان محمد رمضان عند إحدى الحدائق الترفيهية ببغداد في ديسمبرالماضي، ضجة وغضب كبيرين بين الأوساط العامة بعد ظهوره بجسد عار.

ويستعد محمد رمضان لخوض ماراثون دراما رمضان 2023، بمسلسل يحمل اسم "العمدة".

وقال مخرج المسلسل محمد سامي، خلال لقاء ببرنامج "the insider بالعربي"، إن أحداثه تدور في حي السيدة زينب الشعبي في القاهرة، ويجسد رمضان شخصية جعفر العمدة، وهو من تأليف الشاب مهاب طارق.
 

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