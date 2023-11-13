أسما شريف منير تثير الجدل برسالة لطليقها

الإثنين، 13-11-2023
01:05 م
أثارت الإعلامية أسما شريف منير
الجدل من جديد حول علاقتها بطليقها ووالد ابنتها محمود السكري، برسالة خاصة.
ونشرت أسما مجموعة صور ومقطع فيديو رفقة ابنتها عبر حسابها على "إنستغرام"، وأشادت في تعليق بدور طليقها في حياة ابنتهما واهتمامه الدائم بها رغم الانفصال.
وأثارت إشادة أسما شريف منير
بدور طليقها الكثير من التكهنات والتساؤلات حول علاقتهما، وما إذا كانت هذه رسالة تمهد الطريق لعودتهما إلى عش الزوجية من جديد.
وعلقت أسما شريف منير
قائلة: "الأب المحترم السند والضهر، هذه ذكريات أدخرها لك لتعرفي كم أن أباك رجل وأب حقيقي بمعنى الكلمة، يقف مهتمًا بكل خطوة كأنه كأس العالم".
وأضافت ابنة الممثل شريف منير المعروفة بإثارتها الدائمة للجدل: "لا بد أن أمنحك حقك حتى يتعلم الآخرون منك معنى الانفصال المحترم والتحضر والوجود في حياة الأولاد".
وفي وقت سابق، أثارت أسما شريف منير
بعدما أقدمت على حلاقة شعرها بالكامل "زيرو"، وردت على منتقديها بمقطع فيديو قالت فيه: "الناس اللي بتشتم دي.. هل أنت كده دكر ومحصلتش؟".