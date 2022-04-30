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«أردوغان» ينهي عمل «مكملين».. والقناة تعلن مغادرة تركيا رسميًا

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السبت، 30-04-2022 03:01 م
أثار إعلان قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان، مساء الجمعة، خروجها من تركيا التي كانت تتخذ منها مركزا لها تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي بيان للقناة ، زعمت بالقول: "حرصت قناة مكملين الفضائية منذ بدايتها قبل ثماني سنوات أن تكون صوتاً للحقيقة ومنبــراً لكل أبناء شعبنـــا الحبيب؛ كنا معكم في الأحداث الهامــة التي مرت بها مصـــر والمنطقــة العربيــة لنقل الصورة كاملة ولنشر الوعي وقيم العـدل والحرية، وصوتــاً للمظلوميـــن والمعتقليـــن.. ونظراً للأوضاع التي لا تخفى على أحد وحرصاً على استمراريـــة رسالة القناة الإعلاميـــة لنقل الحقيقة كاملة، فقد قررت إدارة قناة مكملين الفضائية نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا لتنطلق انطلاقة جديدة من كل ميادين العالم".
وتابعت: "وعليه ستغلق القناة استوديوهاتها ومقرها بالكامل في تركيا وتنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة المقبلة.. نشكر كل من ساهم ولو بكلمة في أن تبقى مكملين علامة بارزة في سماء الإعلام الحر".
وأضافت: "نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بالشكر الجزيل لتركيا قيادةً وشعباً على حسن الاستضافة طيلة السنوات الماضية والتي تعبر عن عمق علاقة شعبـينا المتجذرة والعابرة لكل الأزمان والظروف الطارئة.. شكراً لجمهور مكملين الرائع والشكر البالغ موصول لكل الزملاء العاملين في قناة مكملين الفضائية.."
 

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