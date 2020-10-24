الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

أردوغان يشن هجوماً عنيفاً على "ماكرون" والسبب!!

106d8b15-8ba6-4756-8792-a28478a6a549_16x9_1200x676
الرئيس التركي اردوغان
 
السبت، 24-10-2020 02:20 م المصريون
شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوماً عنيفاً ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأتهم فرنسا أنها سبب رئيسي في حدوث الكوارث والإحتلال في أذربيجان.
واستنكر اردوغان ما حدث مؤخرا بقيام إحدى الصحف الفرنسية بنشر صور تسيء إلي خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، وتساءل ماكرون عن مشكلة ماكرون مع الإسلام قائلا: "ما مشكلة المدعو ماكرون مع الإسلام؟"
وأكد على أن "ماكرون يحتاج إلى علاج عقلي" ولابد أن يخضع للعلاج، واعتبر الرئيس التركي أن السياسات الأوروبية وتحديدا فرنسا ضد الدين الإسلامي غير مفهومة.
يشار إلي إن هناك هجوم عنيف من جميع الدول العربية عن تلك الرسومات المسيئة للرسول التي نشرتها احدى الصحف الفرنسية.
و استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف المواقف الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام والمسلمين، ودعا إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح.
و أكد أن تصريحات ماكرون التي وصفها بـ "غير المسؤولة" "تزيد من نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب، ولا تخدم العلاقات القوية بين الشعوب الإسلامية وشعب فرنسا الصديق".
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

أخبار متعلقة

cbe00016-9c5e-4e64-8e88-5dec290053c0_16x9_1200x676

"كورونا" يُفجع "ماكرون" في زوجته

الجامع-الأزهر

رد شديد اللهجة من الأزهر على اتهامات «ماكرون» للإسلام

17391681151435168701-alkoradaghie

"علماء المسلمين" يرد على تصريحات "ماكرون"