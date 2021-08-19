مفاجأة.. كارتيرون يطلب ضم رمضان صبحي بدلًا من أوباما

الخميس، 19-08-2021
09:58 ص
كشف الإعلامى
إسلام صادق، عن مفاجأة بشأن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، مؤكدًا ان باترس
كارتيرون
المدير الفني لنادي الزمالك
طلب ضمه، خاصة بعد تلقى يوسف إبراهيم
"أوباما
"، عرضا من نادى الحزم السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية
الجارية.
وقال صادق فى
برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة:
"أوباما
تلقى عرضا من نادى الحزم السعودى على سبيل الاعارة مقابل مليون
دولار، واللاعب يضغط على ادارة الزمالك
للرحيل بعد نهاية الدوري".
وأضاف:
"كارتيرون
طلب من إدارة الزمالك
التعاقد مع رمضان صبحي حال رحيل يوسف أوباما
عن صفوف الفريق فى نهاية الموسم".
وأعلن الجهاز
الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون
عن قائمة الفريق
المتجهة إلى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.
ويحل الفريق
ضيفا على سيراميكا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ستاد السويس
الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.