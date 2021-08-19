الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لأهل الدمام

شمس الكويتية: «هتفضل تاخد هرمون وتربي عضلات وبعد سنتين تصير أختي»

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

ADS
 

مفاجأة.. كارتيرون يطلب ضم رمضان صبحي بدلًا من أوباما

1515973_0
رمضان صبحي
Native
الخميس، 19-08-2021 09:58 ص

كشف الإعلامى إسلام صادق، عن مفاجأة بشأن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، مؤكدًا ان باترس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك طلب ضمه، خاصة بعد تلقى يوسف إبراهيم "أوباما"، عرضا من نادى الحزم السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال صادق فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "أوباما تلقى عرضا من نادى الحزم السعودى على سبيل الاعارة مقابل مليون دولار، واللاعب يضغط على ادارة الزمالك للرحيل بعد نهاية الدوري".
وأضاف: "كارتيرون طلب من إدارة الزمالك التعاقد مع رمضان صبحي حال رحيل يوسف أوباما عن صفوف الفريق فى نهاية الموسم".
وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق المتجهة إلى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.
ويحل الفريق ضيفا على سيراميكا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.
 

إقرأ ايضا

وزيرة التضامن

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

blobid1629589968161

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

31-08-21-265143134

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

أخبار متعلقة

الزمالك-1

الزمالك يرد على إمكانية خصم 6 نقاط بسبب مستحقات مالية