أحمد موسى: 3 دول تُجهّز لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران خلال ساعات
أحمد موسى
Native
الأربعاء، 04-08-202109:52 ص
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على قيام مجموعة
مسلحة مدعومة من إيران، على خطف السفينة “أسفلت برينسيس” في خليج عُمان، إنه يتم
التحضير لتوجيه ضربة إلى إيران من أمريكا وإسرائيل وبريطانيا.
وأضاف أحمد
موسى، في برنامجه ” على مسئوليتي ” المذاع على قناة ” صدى البلد “، أنه من المتوقع
أن تحدث حرب في المنطقة خلال ساعات، أو الأيام القادمة وإيران ردت بأنه سوف تدافع
عن مصالحها حال توجيه أي ضربة”.
وتابع الإعلامي
أحمد موسى “من المتوقع أن تقوم أمريكا وإسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران فالأمر
لا يرتبط بسفن ولكن الأمر يرتبط باقتراب إيران من الوصول إلى السلاح النووي في ظل
رفض أمريكا هذا الأمر “.