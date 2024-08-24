أحمد شوبير يكشف مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي

السبت، 24-08-2024
03:37 م
نسمه عبد الوهاب
كشف الإعلامي أحمد شوبير
، عن مفاجآة سارة لـ جماهير
الأهلي، بإتمام المارد الأحمر ثالث الصفقات في الميركاتو الصيفي الجاري.
وكان الأهلي قد تعاقد مع صفقتين في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وهم: المدافع يوسف أيمن قادمًا من فريق الدحيل القطري، والثاني المغربي يحيى عطية الله.
وقال أحمد شوبير
في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «التالتة تمام ويبقي فاضل صفقة محلية خلال أيام».
التالته تمام ويبقي فاضل صفقه محليه خلال ايام
— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 23, 2024
تجدر الإشارة إلى أن هناك أسماء لاعبين ارتبطت بالنادي الأهلي خلال الأيام الماضية، وهم الدولي المغربي أشرف داري، وأيضًا الدولي التونسي محمد علي بن رمضان.