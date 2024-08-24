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أحمد شوبير يكشف مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي

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شوبير
السبت، 24-08-2024 03:37 م نسمه عبد الوهاب
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجآة سارة لـ جماهير الأهلي، بإتمام المارد الأحمر ثالث الصفقات في الميركاتو الصيفي الجاري.
وكان الأهلي قد تعاقد مع صفقتين في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وهم: المدافع يوسف أيمن قادمًا من فريق الدحيل القطري، والثاني المغربي يحيى عطية الله.
وقال أحمد شوبير في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «التالتة تمام ويبقي فاضل صفقة محلية خلال أيام».
التالته تمام ويبقي فاضل صفقه محليه خلال ايام
— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 23, 2024
تجدر الإشارة إلى أن هناك أسماء لاعبين ارتبطت بالنادي الأهلي خلال الأيام الماضية، وهم الدولي المغربي أشرف داري، وأيضًا الدولي التونسي محمد علي بن رمضان.

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