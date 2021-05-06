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أحمد سعد: هذا أغرب ما فعلته معي سمية الخشاب عند لقائنا أثناء تصوير مسلسل موسى

أحمد سعد تجميل
أحمد سعد: هذا أغرب ما فعلته معي سمية الخشاب عند لقائنا أثناء تصوير مسلسل موسى
Native
الخميس، 06-05-2021 08:44 ص أحمد عادل شعبان
كشف الفنان أحمد سعد كواليس جديدة عما حدث بينه وبين طليقته الفنانة سمية الخشاب أثناء تصوير مشهد حفل زفاف "موسى" على "حلاوتهم" بمسلسل موسى الذي يقوم ببطولته محمد رمضان.

وقال في تصريحات تلفزيونية: بشكر صديقي العزيز محمد رمضان إنه عزمني على فرحه على سمية وكنت هزعل أوي لو معزمنيش وأول ما طلب مني أغني وافقت على طول.

وأضاف: قابلت سمية يوم التصوير وسلمت عليا وسلمت عليها وهزرت معايا اليوم كان حلو ومر بسلام وفوجئت بعدها إنها بتقول إنها وافقت على وجودي عشان دا رزق وجايلي .. الكلام دا محصلش أنا غنيت في المسلسل بالحب ومأخدتش أي فلوس عشان محمد رمضان صديقي.
 

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