أحمد حلمي يلجأ لـ «الكنبة» بسبب طول أحمد حجازي نجم المنتخب

الخميس، 08-06-2023
09:22 ص
نسمه عبد الوهاب
كشف الفنان أحمد حلمي
عن صورة جمعته باللاعب أحمد حجازي نجم المنتخب
الوطني وفريق الاتحاد السعودي الذي يلعب في صفوفه حاليا.
ونشر أحمد حلمي
، صورة تجمعه مع حجازي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا: كابتن حجازي. وظهر حلمي في الصورة وهو يقف على (كنبة) التي لجأ لها من أجل الوصول لمستوى طول أحمد حجازي.
ويعرض للفنان أحمد حلمي
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