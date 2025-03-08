أحمد الفيشاوي يكشف تفاصيل انضمامه للإخوان

السبت، 08-03-2025
03:52 م
اكد الفنان أحمد الفيشاوي
، انضمامه لجماعة الإخوان
لمدة عامين، واكتشف أنهم لا يريدون نشر الدعوة الإسلامية بالحب والسلام، ولكن يريدون امتلاك الدولة والأعمدة الأساسية للدولة، قائلا: «كانوا عايزين الدولة عشان يحللوا على مزاجهم ويحرموا على باقي الناس بعد وكنت مغفل طوال سنتين».
وأضاف الفيشاوي، خلال حواره ببرنامج «أسرار»، مع الاعلامية أميرة بدر، المعروض على قناة النهار، أنه لا يفهم في السياسية ولكن الإخوان
كانوا يريدون تطويع الدين لصالحهم، مضيفا: «الإخوان
مثلا كان ممكن يحرمون الربا ويعملوه ويحرموا رقص الباليه في الأوبرا ويجيبوا راقصات عندهم في البيوت».
وتابع: «كنت بروح دروس دين مش حفلات وأيام ما بدأوا افتكروا أنهم استولوا على الدولة وخلال السنتين مش هيطلعوا بصورة وحشة قدام المشاهر وكنت مكسب للإخوان وهما جريوا ورا ناس كتير من المشاهير».