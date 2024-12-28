أحمد الفيشاوي: فاروق الفيشاوي أقوى من عادل إمام

السبت، 28-12-2024
11:54 ص
تحدث أحمد الفيشاوي
، عن والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي
، قائلًا: "فاروق الفيشاوي
أقوى موهبة من عادل إمام
، والزعيم مش وسيم أصلا".
كما كشف الفيشاوي أسرارًا عن علاقته بالفنانة شيرين رضا، قائلًا: "حبيت شيرين رضا سنين طويلة وكان حب متبادل وهي مش بتنكر ده".
وقال نزار الفارس إن رانيا يوسف لن توافق على أحمد الفيشاوي
إذا طلب الزواج منها، ليرد عليه قائلًا: "وأنا مش هتقدملها".
وعن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أضاف، الفيشاوي: "انضميت لجماعة الإخوان المسلمين سنتين".