أحلام تشتم كويتي انتقد رسالتها لأمير الكويت

الخميس، 13-01-2022
09:17 ص
ردت الفنانة الإمارتية أحلام على مواطن كويتي
انتقدها، بعدما وجهت مناشدة
لأمير الكويت
عقب منعها من مغادرة البلاد.
وكتب الكويتي
في منشور عبر حسابه بتويتر: “في الحجر الصحي تطبقينه وتحترمين
القوانين ولا لك حق تخاطبين حتى موظف في وزارة الصحة.. ثاني شي شلون تكسرين الحجر وتروحين حفلة ؟؟؟ وأنتي
ماخلصتي الحجر 3 أيام ولك وجه بعد تخاطبين صاحب السمو، صحيح المثل إن لم تستحي
فافعل ما شأت”.
من جابنها، ردت أحلام عليه كاتبة: “اص ولا أسمع صوتك أنت اللي كيف تخاطبني
من غير خطاب رسمي.. انقلع”.
وكانت أحلام كشفت تفاصيل حجزها في الكويت لمدة 72 ساعة، حيث عبرت عن غضبها،
بحسب ما وصفته تمييز في المعاملة التي تلقتها من قبل السلطات الكويتي
ة، بعد منعها
من مغادرة البلاد بسبب كونها في فترة الحجر الصحي، في حين تم السماح للمطرب القطري
فهد الكبيسي بالمغادرة، ونشرت مجموعة فيديوهات عبر حساباتها وجهت من خلالها رسالة
إلى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.