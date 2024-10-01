الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
توقيت مصر 23:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خوض في الأعراض والشرف.. تفاصيل إحالة ميار الببلاوي والشيح محمد أبوبكر للمحاكمة

"أحب النبي وآل بيته".. أول تعليق من جورج قرداحي على اعتناقه الإسلام

صور حادث مؤلم يهز السعودية.. وميض لحظي بشقة سكنية يقتل 3 ويصيب 20

وزير التموين يكشف موعد وقف صرف السلع واستبدالها بدعم نقدي

"لو مش عاجبك اطفي التليفزيون".. فيديو أبوتريكة الذي أثار الجدل

تفاصيل اعتداء لاعب شهير وزوجته على طالب أمام مول بالتجمع الأول

ماذا ضبطت في شنطة سيارته؟.. هيام تطلب الخلع: بيخوني في العربية والبيت

مؤمن زكريا يفجر مفاجأة أمام النيابة بشأن واقعة "السحر"

ماتت بجرعة زائدة من الآيس.. النيابة تصرح بدفن جثمان فتاة التجمع

فيديو.. موظف مفصول يقتحم مقر الشركة ويقتل مديره بسلاح رشاش

"أحب النبي وآل بيته".. أول تعليق من جورج قرداحي على اعتناقه الإسلام

2024_9_30_22_28_35_674
ا
الثلاثاء، 01-10-2024 01:49 م


علّق الإعلامي جورج قرداحي على ما تردد حول شائعات اعتناقه الإسلام، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

 

وكتب:" ليست المرة الأولى التي يطلقون فيها علي هذه الشائعة، فقد بدأوا بها منذ أن بدأت بتقديم برنامج من سيربح المليون على محطة MBC.

 

واستكمل قرداحي: "في كل مرة كنت أنفي هذه الشائعة، مرة جديدة اليوم، أجد نفسي مضطرا لنفيها بشكل قاطع، لأني مسيحي - ماروني، وأفتخر بديانتي وانتمائي الوطني والطائف".

 

وأوضح: "لكن هذا لا يمنع أني أحب الإسلام، والنبي الكريم وآل بيته، ولا فرق عندي بين مسيحي ومسلم إلا بالأخلاق والأدب والإنسانية والتقوى.. فأرجو ممن ينشرون مثل هذه الشائعة، عن محبة أو عن سوء نية، أن يكفوا عن ذلك.. وشكرا".

 

وكشف الإعلامي جورج قرداحي فبي لقاء سابق له إنه اطلع على الكثير من التفاصيل عن الدين الإسلامي".

إقرأ ايضا

elaosboa40917

خوض في الأعراض والشرف.. تفاصيل إحالة ميار الببلاوي والشيح محمد أبوبكر للمحاكمة

3020235954458-coptstoday

وزير التموين يكشف موعد وقف صرف السلع واستبدالها بدعم نقدي

agua-150

ماذا ضبطت في شنطة سيارته؟.. هيام تطلب الخلع: بيخوني في العربية والبيت