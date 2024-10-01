"أحب النبي وآل بيته".. أول تعليق من جورج قرداحي على اعتناقه الإسلام





علّق الإعلامي جورج قرداحي على ما تردد حول شائعات اعتناقه الإسلام، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

وكتب:" ليست المرة الأولى التي يطلقون فيها علي هذه الشائعة، فقد بدأوا بها منذ أن بدأت بتقديم برنامج من سيربح المليون على محطة MBC.

واستكمل قرداحي: "في كل مرة كنت أنفي هذه الشائعة، مرة جديدة اليوم، أجد نفسي مضطرا لنفيها بشكل قاطع، لأني مسيحي - ماروني، وأفتخر بديانتي وانتمائي الوطني والطائف".

وأوضح: "لكن هذا لا يمنع أني أحب الإسلام، والنبي الكريم وآل بيته، ولا فرق عندي بين مسيحي ومسلم إلا بالأخلاق والأدب والإنسانية والتقوى.. فأرجو ممن ينشرون مثل هذه الشائعة، عن محبة أو عن سوء نية، أن يكفوا عن ذلك.. وشكرا".

وكشف الإعلامي جورج قرداحي فبي لقاء سابق له إنه اطلع على الكثير من التفاصيل عن الدين الإسلامي".