«أبويا ميمشيش في جنازتي بالله عليكم».. شاب يقفز بسيارته من أعلى كوبري جامعة المنصورة

الثلاثاء، 21-06-2022
12:46 م
قامت إدارة الحماية المدنية
بمحافظة الدقهلية بمساعدة الأهالي باستخراج جثمان الشاب «مصطفى. ت»، الذي أقدم على إنهاء حياته قفزا بسيارته
من أعلى كوبري جامعة المنصورة
، تمهيدا لنقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة
الجامعي.
وكانت قد شهدت مدينة المنصورة
بمحافظة الدقهلية واقعة جديدة حيث أقدم بعد ساعات من حادث قتل طالبة، شاب بمدينة
المنصورة
على إنهاء حياته حيث قام بالقفز مستقلا سيارته الملاكي، من أعلى كوبرى
جامعة المنصورة
.
وكان في وقت لاحق كتب الشاب
على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أشوفكم بخير وأبقوا افتكروني
وأبويا ميمشيش في جنازتي بالله عليكم».
وعقب التدوينة الأخيرة بقرار
إنهاء حياته، كتب أحد أصدقاء الشاب، قائلا: «مصطفى مات»، وكتب آخر «مصطفى رمى نفسه
بعريبته من أعلى كوبرى الجامعة».