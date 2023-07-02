الأحد 02 يوليه 2023
توقيت مصر 05:59 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو صادم.. سعودي يدهس عامل بنزينة عمدًا ويطعن آخر بسكين

أبوه وجده ماتوا بنفس الطريقة.. وفاة مصري أثناء أداء مناسك الحج

زجاجة المياه بـ 200 جنيه.. فنانة شهيرة تفضح ما يحدث في الساحل: في قلة أدب

القبض على المتهمين في واقعة "جزار المونوريل"

بعد أنباء حول "تعويم جديد للجنيه اليوم".. خبير يكشف توقعات سعر الدولار

صديقة كريم بنزيما تعلن اعتناق الإسلام والانتقال للعيش معه في السعودية

رسميًا.. طلاق غادة عبدالرازق من زوجها الـ 12

اشتباك لفظي بين أحمد شوبير وخالد الغندور بسبب إمام عاشور

فيديوهات مخلة تهز "السيدة زينب".. مدرب وطالب يمارسان الرذيلة مع فتاة

العلاقات الأمريكية الصينية: لا يوجد تغيير حقيقي

أبوه وجده ماتوا بنفس الطريقة.. وفاة مصري أثناء أداء مناسك الحج

2142094_0
الحاج الراحل
الأحد، 02-07-2023 12:34 ص

 

توفي حاج مصري من محافظة البحيرة، السبت، في الأراضي المقدسة أثناء رحلة الحج في الأراضي المقدسة، ونعاه أهالي مدينة إدكو مركز رأسه.

 

وكان محمد سليم سليم قاسم، وشهرته محمد سعد قاسم، مدير بريد إدكو بالمعاش حاليًا، سافر لأداء فريضة الحج، هذا العام، وتم إبلاغ الأسرة بوفاته، والمفارقة أن والده توفي منذ أكثر من 30 سنة أيضًا أثناء رحلة الحج.

 

وأكد الدكتور جمال أمين قاسم، ابن خال المتوفى، أن ابن خاله المتوفى اليوم، سبقه وفاة والده وجده في الأراضي السعودية أثناء الحج.

 

ونعى الدكتور جمال قاسم، استشاري العظام بإدكو، الراحل قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توفي إلى رحمة الله تعالى في مكة المكرمة، أثناء أداء فريضة الحج، ابن خالى الحبيب الحاج محمد سليم قاسم، وشهرته محمد سعد سليم قاسم، رئيس مجموعة بريد رشيد وإدكو سابقًا، وكأننا على موعد مع لقاء الله في هذه البقعة المقدسة، حيث توفي هناك والده خالى سعد سليم قاسم ووالده جدى لأمى شيخ بلدية إدكو الحاج سليم غيطانى قاسم، أثناء الحج أيضًا، نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة».

إقرأ ايضا

2023_7_1_21_47_12_499

زجاجة المياه بـ 200 جنيه.. فنانة شهيرة تفضح ما يحدث في الساحل: في قلة أدب

2023_7_1_18_10_0_554

القبض على المتهمين في واقعة "جزار المونوريل"

414106_0

رسميًا.. طلاق غادة عبدالرازق من زوجها الـ 12