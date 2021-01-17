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آخر ما قاله إعلامي سعودي عن المصالحة مع قطر قبل وفاته

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فهد الحمود
 
الأحد، 17-01-2021 09:13 ص المصريون

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، نشر آخر ما كتبه الإعلامي الراحل فهد الحمود، الذي وافته المنية أمس السبت، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".
وتحدث "الحمود" في تغريدته عن المصالحة الخليجية والصدامات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الإعلامي السعودي الراحل،: "اتفق الخليجيون واختلف الأمريكيون.. أبرز ما طالعنا به عام 2021م.. فالحمد لله أولًا وآخرًا على ما أنعم به علينا من قادة كرام.. حكماء أوفياء لأوطانهم وشعوبهم ومصالح بلدانهم؛ فالحضارة والتقدم بتغليب المنافع قبل إقامة المصانع كما يراه البعض".
جدير بالذكر أن الإعلامي فهد الحمود وافته المنية أمس، ومن المقرر أن يُصلى على الفقيد، اليوم الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال، وسيقتصر العزاء في المقبرة فقط.
ونعاه عدد كبير من الإعلاميين، وكتب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون سابقا عبدالرحمن الهزاع، عبر حسابه في «تويتر»: «الحمدلله على قضاء الله وقدره.. توفي اليوم زميلنا ورفيق دربي المذيع فهد بن ناصر الحمود.. أسكنه الله فسيح جناته ورفع منزلته في الجنة مع النبيين والصالحين».
 

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