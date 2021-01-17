آخر ما قاله إعلامي سعودي عن المصالحة مع قطر قبل وفاته

إتفق الخليجيون واختلف الأمريكيون ..أبرز ما طالعنا به عام 2021م ..فالحمد لله أولا وآخرا ، على ما أنعم به علينا من قادة كرام ..حكماء ..أوفياء..لأوطانهم وشعوبهم ..ومصالح بلدانهم ..فالحضارة والتقدم بتغليب المنافع قبل إقامة المصانع ..كما يراه البعض.!!!!!