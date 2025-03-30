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3 طالبات بالجامعة وشاب سوري في شقة.. تفاصيل فضيحة "أكتوبر"

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الأحد، 30-03-2025 01:43 م


 

تباشر جهات التحقيق في نيابة أول وثالث أكتوبر التحقيق مع 3 طالبات وشابين، استدرجوا شابًا سوريًا إلى شقة سكنية في الحي السابع بهدف إقامة علاقة غير مشروعة، وقاموا بتصويره عاريا وسرقته انتقامًا منه بعد أن تعدى جنسيا على إحدى الطالبات وابتزها بصور ومقاطع غير لائقة.

 

تلقى المقدم محمد راغب، رئيس مباحث أول أكتوبر، بلاغًا من شاب سوري الجنسية يفيد بأن 3 طالبات وشابين قد استدرجوه إلى شقة بالحي السابع بغرض إقامة علاقة غير مشروعة.

 

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الشاب السوري كان قد اغتصب طالبة جامعية وصورها خلسة بغرض ابتزازها ماديًا. وأوضحت التحقيقات أن الطالبة "ش" بعد تلقيها تهديدات من الشاب، استنجدت بزملائها من محافظة المنيا للانتقام منه، استدرجوه إلى الشقة تحت ذريعة اللقاء مع فتاة.

 

وعندما وصل الشاب إلى الشقة، اكتشف أنه وقع في فخ، حيث كانت الطالبة المتضررة بصحبته وآخرين، حيث قاموا بتصويره عاريا انتقامًا لهتكه عرض الطالبة. كما أجبروه على توقيع إيصالات أمانة وسرقة متعلقاته الشخصية ومبلغ 4000 جنيه.

 

وبعد جمع الأدلة، تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

 

وصرح حسن يوسف دفاع المتهمين أن موكليه قاموا بتصوير الشاب لرد حق زميلاتهم بسبب ما فعله معهن من ابتزاز.

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