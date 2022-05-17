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يحيى الفخراني يثير الغضب في البرلمان: المايوه الشرعي «مُخجل» ولا يشجع السياحة

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الثلاثاء، 17-05-2022 02:16 م


أثار الفنان والنائب البرلماني يحيى الفخراني، موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتصريحاته داخل مجلس الشيوخ، عن المايوه الشرعي (البوركيني) الذي وصفه بـ "المخجل".
وقال عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ لأزمة منع ارتداء (البوركيني) داخل القرى السياحية: "المايوه البوركيني مخجل أكثر من الطبيعي، لأنه ملتصق بالجسم أكثر، ولا ندخل في الجدل الديني لأننا نرغب في تشجيع السياحة".
كما أضاف "زوجتي خجولة وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدًا".
وكانت لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ ، قررت أمس متابعة ملف لباس البحر الشرعي المخصص للسيدات على مدار الصيف، والإبلاغ عن أية حالات لمنع السيدات من نزول حمامات السباحة بالفنادق والمنشآت الفندقية للجهات المعنية بوزارة السياحة.
وأثارت تصريحات يحيى الفخراني، غضب وسخرية البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق بعضهم "كوميكسات" تسخر من اعتبار المايوه الشرعي "مُخجل" ويكشف الجسم أكثر من المايوه البكيني.
 

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