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وفاة بلوجر شهيرة بعد إجراء عملية "نحت الخصر"

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وفاة بلوجر شهيرة بعد إجراء عملية "نحت الخصر"

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الأربعاء، 15-01-2025 02:24 م

 

توفيت البلوجر العراقية "آية الياباني" عن عمر يناهز 26 عامًا.

 

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن آية توفيت نتيجة مضاعفات صحية خطيرة عقب خضوعها لعملية نحت الخصر.

 

 ووفقا للتقارير الطبية، تدهورت حالتها الصحية بعد إجراء الجراحة، ما أدى إلى وفاتها.

 

والجدير بالذكر، حظيت آية بلقب اليابانية نظرا لتشابه ملامحها مع الآسيويين.

تفاصيل سبب وفاة آية الياباني

وفقًا لتقارير إعلامية عراقية، توفيت آية نتيجة مضاعفات خطيرة تعرضت لها عقب خضوعها لعملية تجميل تهدف إلى نحت الخصر. العملية التي كانت تطمح لتحقيق معايير جمالية معينة انتهت بفشل طبي أدى إلى تفاقم حالتها الصحية، لتفارق الحياة وسط صدمة عائلتها ومحبيها.

وأشار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تخضع فيها آية لعملية تجميل، إذ تردد أنها أجرت سابقًا أكثر من ثلاث عمليات جراحية. على الرغم من هذه التجارب، بدا أن الشابة كانت مصممة على تحقيق الصورة المثالية التي ألهمت بها جمهورها الكبير على تيك توك.

آية الياباني: رحلة شابة على تيك توك

آية الياباني كانت معروفة بأسلوبها المرح ومحتواها الإيجابي الذي جمع حولها آلاف المتابعين من مختلف الأعمار. اشتهرت بمقاطعها العفوية وحيويتها التي كانت تنشر البهجة بين جمهورها. وبرغم هذا، فإن رحيلها المفاجئ أثار تساؤلات حول الضغوطات النفسية التي قد يواجهها المؤثرون في السعي للظهور بمظهر مثالي.

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