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وزير خارجية أرمينيا في ضيافة البابا تواضروس

وزير خارجة أرمينيا و البابا تواضروس
وزير خارجية أرمينيا و البابا تواضروس
الأحد، 13-09-2020 02:35 م متابعات- أمينة عبد العال
استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وزير خارجية أرمينيا ، زوهراب مناتساكانيان ، بالمقر البابوي بالقاهرة ، صبح اليوم .
ودار الحديث خلال الزيارة حول العلاقات التاريخية التي تربط الكنيستين القبطية و الأرمينية اللتين تشتركان  في نفس العائلة الأرثوذكسية كما تم بحث سبا التعاون المختلفة بينهما .
جدير بالذكر أن  وزير خارجية أرمينيا  يزور القاهرة حاليا في زيارة تستغرق 4 أيام يلتقي خلالها وزير الخارجية سامح شكري وعددا من كبار المسئولين .

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