وزير خارجية أرمينيا في ضيافة البابا تواضروس

الأحد، 13-09-2020
02:35 م
متابعات- أمينة عبد العال
استقبل البابا
تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وزير خارجية أرمينيا
،
زوهراب مناتساكانيان ، بالمقر البابوي بالقاهرة ، صبح اليوم .
ودار الحديث خلال
الزيارة حول العلاقات التاريخية التي تربط الكنيستين القبطية و الأرمينية اللتين
تشتركان في نفس العائلة الأرثوذكسية كما
تم بحث سبا التعاون المختلفة بينهما .
جدير بالذكر أن وزير خارجية أرمينيا
يزور القاهرة حاليا في زيارة تستغرق 4 أيام يلتقي خلالها وزير
الخارجية سامح شكري وعددا من كبار المسئولين .