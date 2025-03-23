الأحد 23 مارس 2025
توقيت مصر 10:23 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اغتيال صلاح البردويل أثناء أدائه صلاة التراويح في خان يونس

وزير الأوقاف السابق يخلع عباءة الأزهر ويرتدي "كاجوال"

تارا عماد: مش عايزة والدي في حياتي.. ولما يموت ممكن أحضر الجنازة

هل يمنح حسام حسن الإذن لـ صلاح لافتتاح مركز شباب نجريج؟

"انت مش شغال في طابونة".. مشاداة بين رئيس نادي منتخب السويس والمدرب تنتهي بالاستقالة

رد قاطع من مصري بشأن "الموافقة على نقل فلسطينيين إلى شمال سيناء"

فنانة سعودية شهيرة لوالدها: ما أحبك.. وأنسى إنك موجود في الحياة

فيديو.. القبض على بلوجر مصري شهير أمام الكعبة

تعليق مفاجئ من عمرو الدرديري عن أنباء انتقال زيزو للأهلي

أحمد عبدالعزيز يكشف سبب اعتزال جيهان نصر

وزير الأوقاف السابق يخلع عباءة الأزهر ويرتدي "كاجوال"

ceff72e6-76f8-48d6-8037-37509463dc8f
ا
الأحد، 23-03-2025 08:53 ص

 

 

ظهر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، لأول مرة بالبدلة العادية دون الملابس الأزهرية، خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري.

ونظم حزب الشعب الجمهوري مساء الجمعة حفل الإفطار السنوي للحزب بأحد فنادق جاردن سيتي وذلك بحضور قيادات الحزب وعدد من الشخصيات العامة أبرزهم المستشار محمود فوزى بحضور وزير الشؤون النيابية.

 والنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن و الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر والدكتور عبد المنعم امام رئيس حزب العدل ورئيس حزب التجمع.

وجيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر و والنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والنائب أيمن محسب عضو مجلس النواب واللواء طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.


إقرأ ايضا

6241674701884202502050833593359

تارا عماد: مش عايزة والدي في حياتي.. ولما يموت ممكن أحضر الجنازة

Capture

رد قاطع من مصري بشأن "الموافقة على نقل فلسطينيين إلى شمال سيناء"

Capture

فنانة سعودية شهيرة لوالدها: ما أحبك.. وأنسى إنك موجود في الحياة

أخبار متعلقة

FB_IMG_1742095759194

ماذا قال سامح حسين أثناء تكريمه من وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام؟