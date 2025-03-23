ظهر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، لأول مرة بالبدلة العادية دون الملابس الأزهرية، خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري.

ونظم حزب الشعب الجمهوري مساء الجمعة حفل الإفطار السنوي للحزب بأحد فنادق جاردن سيتي وذلك بحضور قيادات الحزب وعدد من الشخصيات العامة أبرزهم المستشار محمود فوزى بحضور وزير الشؤون النيابية.

والنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن و الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر والدكتور عبد المنعم امام رئيس حزب العدل ورئيس حزب التجمع.

وجيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر و والنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والنائب أيمن محسب عضو مجلس النواب واللواء طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.





