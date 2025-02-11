ورد وبوسة في طابور الصباح.. التعليم تعلن عقوبة مدير مدرسة وزوجته بالشرقية

قررت إدارة الحسينية التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، توقيع الجزاء الإداري على مدير مدرسة تعليم أساسي، وزوجته وكيلة مدرسة ثانوي لمخالفتهم اللوائح والقوانين، وذلك بعد التحقيق معهم بشأن تداول مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد ظهرت من خلاله وكيلة المدرسة الثانوية أثناء اختراقها لطابور الصباح بالمدرسة التي يعمل بها زوجها، حاملة في يدها بوكيه ورد وقامت بالانحناء له وتقبيل يده ورأسه أمام الطلاب والعاملين بالمدرسة.





وأوضح أسامة سعفان وكيل الإدارة التعليمية بالحسينية، أنه فور الاطلاع على مقطع الفيديو المتداول تم استدعاء المشكو في حقهما للمثول أمام جهات التحقيق بالإدارة، وبسؤالهما أفادوا أن ما حدث كان بحسن نية، لافتًا أن ما قامت به وكيلة المدرسة باختراق طابور الصباح في مدرسة أخرى دون إذن مسبق، ناهيك عن قيامها بتصوير ما قامت به ونشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يعد مخالفًا للوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية، وبالتالي تم توقيع الجزاء الإداري عليهما بخصم 7 أيام من الراتب لكل منهما.

ومن جهته أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الإدارة التعليمية التابع لها المشكو في حقهم؛ فتحت تحقيقاً في الواقعة فور انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي،مشيرًا إلى أن التحقيق أسفر عن توقيع الجزاء الإداري عليهما لعدم الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، لافتاً أن المعلم يجب أن يكون قدوة حسنة لطلابه، حيث أن دور المعلم لا يقتصر فقط على نقل المعرفة، بل يمتد ليشمل تعليم القيم والأخلاق والمبادئ التي تساعد في بناء شخصية الطلاب، فضلا عن أهمية أن يكون المعلم متميزًا في سلوكه وتصرفاته داخل المدرسة وخارجها، ليعكس بذلك الصورة المثالية التي يجب أن يتحلى بها في حياته اليومية.





وآثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي،ظهرت من خلاله وكيلة مدرسة وهي تتوجه نحو زوجها في طابور الصباح داخل مدرسة أخرى بنطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، واهدته باقة من الورد، وقامت بالانحناء له وتقبيل يده أمام الطلاب والعاملين في المدرسة، ليتم تداول الفيديو على نطاق واسع، ويلقى ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد ومعارض، ووصفه البعض بأن ما قامت به السيدة غير لائق وغير مناسب لقدسية المؤسسة التعليمية، وأنها ليست مكان لاستعراض المشاعر بين الزوجين،وأن الواقعة تخرج عن إطار أصول العمل التربوي، فيما أيد البعض الآخر ما قامت به السيدة، وعقب رصد الفيديو من قبل الجهات المعنية تقرر إحالتهم للتحقيق لإتخاذ ما يلزم قانوناً.