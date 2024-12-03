أعلنت نقابة المهن السينمائية، في بيان رسمي لها، أسماء المحامين الموكلين في قضية المخرج عمر زهران، للدفاع عنه بقضية زوجة المخرج خالد يوسف (شاليمار شاربتلي).

وجاءت أسماء المحامين، الموكلين للدفاع عن المخرج عمر زهران، كما يلي: (المستشار مرتضى منصور، أحمد مرتضى منصور، أمير مرتضى منصور، وحيد صلاح).

وكان حرص الفنان محمد صبحي على دعم المخرج عمر زهران فى أزمته الحالية مع زوجة المخرج خالد يوسف والتى اتهمته بسرقة مجوهراتها وتقدر ثمنها بـ٢٥٠ مليون جنيه.

وكتب صبحي على صفحته قائلا: الصديق الغالي المخرج عمر زهران .. معرفتي بك رجلاً محترماً وصديقاً وفياً .. وقبل كل شيء إنسان .. أما ما أصابك وتفاصيله عقلي لا يصدقها وأكيد سوف تظهر الحقيقة ... دعواتي لك بالفرج في محنتك.

وفي السياق ذاته، حضرت الفنانة "هالة صدقي" والإعلاميتان "هالة سرحان وبسمة وهبة" كشاهدتي نفي على اتهام شاليمار الشربتلي للمخرج الشهير بالسرقة.

على مدار 10 ساعات كاملة، شهدت الجلسة تفجير عدة مفاجآت مثيرة حيث استمعت المحكمة لأقوال المخرج الشهير المتهم، وأبدى في أقواله اندهاشه من اتهامه المفاجئ من شاليمار الشربتلي زوجة خالد يوسف واللذين يربطه بهما صداقة تخطت 20 عاما بسرقة مجوهراتها خاصة أنه معروف في الوسط الفني بنزاهته وأخلاقه الطيبة.

وقال المخرج “خالد يوسف قالي فيه مجوهرات كتير ضايعة من مراتي قلتله مراتك مهملة وكلنا عارفين كده وانت بتقول ان الحاجات دي كانت في شقة الفورسيزون دي شقة عبارة عن مخزن اكيد الحاجة دي ضايعة وسط الكركبة دور عليها كويس”.

وأضاف "اتفاجئت ان شاليمار طلبت مني اروح ادور معاه رفضت وخالد يوسف كرر الطلب رفضت للمرة الثانية مكنتش فاهم إصرارهم اني ادور معاهم على حاجات ضايعة في شقتهم الخاصة وروحت مرة دورت مع شاليمار ومعاها 2 شغالين معاها وساعتها خالد يوسف كان مصمم يعرف احنا دورنا فين بالظبط قلتله على كل الاماكن الا غرفة كانت مقفولة".

وتابع "قرر خالد يوسف إنه يدور في الغرفة دي بس أصر اني اروح ومش فاهم ليه وكلمني وانا بصلي الجمعة وبعد عدة اتصالات منه روحت وانا لابس جلابية الصلاة وبدأت أدور في الغرفة المقفولة لحد ما فتحت دولاب لقيت شنطة في وشي فتحناها كانت مليانة مجوهرات".

وأضاف المخرج "ولما شاليمار شافت الحاجات دي طلعت غير الحاجات اللي قالت اتسرقت يعني انا لو عايز اسرق حاجة ما الشنطة دي كانت ادامي وفيها ساعة الملكة فريدة اشترتها شاليمار من مزاد علني، وكمان شاليمار بتقول اني سرقت منها حاجات بـ 250 مليون جنيه ولما معرفتش ابيعها عشان هي حاجات غالية ونادرة رجعتلها حاجات بـ 200 مليون واحتفظت بمجوهرات بـ 50 مليون.. ووجه حديثه للقاضي قائلا: معلش يا فندم هو انا حمـ.ـار عشان اعمل كده ارجع حاجات سرقتها وافضح نفسي طيب ما كنت رميتها في النيل".