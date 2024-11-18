الإثنين 18 نوفمبر 2024
توقيت مصر 23:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. كم وصل سعر الدولار الآن أمام الجنيه في البنوك؟

جابر يطلب تطليق زوجته: "عايزاني أجمع بينها وبين أختها ودا حرام"

مشهد مستفز.. جندي إسرائيلي يدنس القرآن الكريم بالتبول عليه في غزة

"كاميرا وأسانسير".. مرتضى منصور يحرر محضراً ضد اثنين من جيرانه

الكويت تسحب الجنسية من مغردة شهيرة لزواجها من رجل عمره 100 عام

صدمة.. وفاة أيمن العلي الملقب بـ"ملك جمال الأردن" بعد إصابته بالسرطان

تركيا تمنع رئيس إسرائيل من حضور مؤتمر المناخ في أذربيجان

تأييد حبس سوزي الأردنية عامين بسبب والدها وشقيقتها

شاهد.. دب يفترس أحد زوار حديقة عامة

قفزة كبيرة في أسعار الذهب عالمياً ويسجل هذا الرقم

"كاميرا وأسانسير".. مرتضى منصور يحرر محضراً ضد اثنين من جيرانه

image
ا
الإثنين، 18-11-2024 01:09 م

 

 

عاد مرتضى منصور، إلى تصدر المشهد، لكن هذه المرة بعيدًا عن ساحات القضاء والوسط الرياضي تحديدًا خلاف مع اثنين من جيرانه بالعقار الذي يتضمن مكتبه بالدقي.

 

رئيس الزمالك السابق يمتلك مكتبا يشغل 3 طوابق بأحد العقارات، حرر محضرا بقسم شرطة الدقي، ضد اثنين من جيرانه بالطابق الثالث.

 

مرتضى منصور اتهم الأول بتعمده تعطيل المصعد بعد إتلافه لمقبض الأسانسير، أما الثاني فجاءت شكوى "منصور" ضده بسبب تركيبه كاميرا مراقبة موجهة للمصعد والمكتب.

 

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال وجه بفحص الواقعة بقيادة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي للوقوف على ملابسات الشكوى.

 

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة.

إقرأ ايضا

م

جابر يطلب تطليق زوجته: "عايزاني أجمع بينها وبين أختها ودا حرام"

تتت

صدمة.. وفاة أيمن العلي الملقب بـ"ملك جمال الأردن" بعد إصابته بالسرطان

515003_0

تأييد حبس سوزي الأردنية عامين بسبب والدها وشقيقتها