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نجيب ساويرس يدافع عن محمد رمضان: «نماذج مريضة»

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السبت، 11-01-2025 09:56 ص
دافع رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن الفنان محمد رمضان، مهاجمًا الساخرين من سقوط رمضان على المسرح بالفيديو المزعوم المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتشر مقطع فيديو عبر منصة «إكس» يزعم تسجيل لحظة سقوط الفنان محمد رمضان على المسرح خلال حفل غنائي.
وقال ساويرس عبر حسابه بمنصة «إكس»: «اللي شاف انه انت.. كان نفسه تكون انت فمش محتاج كشف نظر.. محتاج دكتور نفساني يعالجه… نماذج مريضة».

اللي شاف انه انت ..كان نفسه تكون انت فمش محتاج كشف نظر ..محتاج دكتور نفساني يعالجه.....نماذج مريضة 

وتبين أن الفيديو المتداول مُضلل، ولا يرتبط بمحمد رمضان، إذ أضيف له صوت أغنيته «أنا البلد»، لإيهام الجمهور بأن الشخص الذي يسقط في الفيديو هو محمد رمضان.
في الحقيقة، كان الفيديو لمغنى موسيقى الريجي البنمي «ناندو بوم»، والذي سقط من على المسرح في بداية عرضه في مركز بنما للمؤتمرات، في 14 ديسمبر 2024.

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