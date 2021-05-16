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نجم الأهلي يحذر من كارثة كبرى ستحدث للفريق أمام صنداونز في جنوب أفريقيا: يارب نفوق

فريق الأهلي
نجم الأهلي يحذر من كارثة كبرى ستحدث للفريق أمام صنداونز في جنوب أفريقيا: يارب نفوق
Native
الأحد، 16-05-2021 08:29 ص أحمد عادل شعبان
انتقد أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - الطريقة التي يلعب بها موسيماني مع الأهلي وبخاصة في مباراة صنداونز الأخيرة محذرا من كارثة.

وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: الاهلي غير هويته وطريقته مع موسيماني .

وتساءل: من امتي الاهلي نادي رد فعل؟ لا يغرنكم مكسب اليوم لابد من إعادة حسابتنا جيدا قبل المباراة القادمة حتى لا نفوق علي كارثة كبيرة في جنوب افريقيا.

وأضاف: الله أكبر عليك يا ديانج ربنا يحرسك الشناوي تألق اليوم ولكن سيكون عليه عبأ كبير في العودة .. انا خايف نخرج.
 

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