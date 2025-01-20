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نجل فكري صادق يكشف عن وصيته في أخر لحظاته

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الإثنين، 20-01-2025 09:47 ص

 

قال الفنان مراد فكري صادق نجل الراحل فكري صادق، إن والده كان يعاني من أزمة صحية في الفترة الأخيرة تسببت في نقله إلى المستشفى.

وأضاف مراد فكري صادق،: "والدي وصاني علي حب الناس وأطلب منكم جميعا الدعاء له".

وأقيم عزاء فكري صادق أمس في مسجد الحميدية الشاذلية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أحمد بدير، محمد صلاح آدم، كريم الحسيني، وفاء مكي، محمد أبو داوود، محمد محمود، دنيا عبد العزيز، أحمد بدير، أيمن عزب، أحمد منير، طاهر أبو ليلة، أحمد عبد العزيز، أحمد سلامة، عمرو عبد العزيز، أيمن عزب، حمدي هيكل، حسن عبد الفتاح، أحمد منير، وغيرهم من النجوم.

ورحل عن عالمنا، أمس الأول، الفنان القدير فكري صادق عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة التي أثرت الساحة الفنية المصرية، حيث أعلن نجله مراد فكري صادق خبر الوفاة، عبر حسابه على “فيسبوك”، وكتب: “أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله  … البقاء لله”.

 

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