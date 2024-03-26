مي عمر: أبويا فلاح وانفصلت عن محمد سامي في الخطوبة

الثلاثاء، 26-03-2024
01:01 م
قالت الفنانة مي عمر
خلال استضافتها في برنامج "أسرار" مع المذيعة أميرة بدر المعروض على قناة النهار، إن قبل زواجها من المخرج محمد سامي، تركا بعضهما في فترة الخطوبة ثم عادا.
وتابعت "اتخطبنا انا وسامي وفسخنا الخطوبة وبعدها رجعنا تاني، لإن بابا كان خايف عليا، وبابا بيخاف علينا جدًا لأننا 4 بنات، وبابايا أصلا من مجتمع من الفلاحين، كان قافل علينا جدًا، ولينا مواعيد وحدود في البيت، وكان أخري في الرحلات والخروج دريم بارك، وفي بداية جوازنا كان كل مشاكلنا إني عايزة أخرج كتير، بابا شاف محمد قبل كده وهو بيتخانق، واتوتر شوية، وكان خايف يتغير عليا، وكان قلقان عليا، لكن اكتر حاجة بحبها في محمد سامي حنيته".
ووجهت الفنانة
بشرى، رسالة للفنانة مي عمر
بسبب مسلسلها "نعمة الأفوكاتو" الذي يعرض بالنصف الأول من موسم دراما رمضان 2024 .
وكتبت بشرى، عبر حسابها على إنستجرام، في رسالة التهنئة التي وجهتها لـ مي عمر
: "ألف مبروك حبيبتي.. احنا مستمتعين بالمشاهدة جدا".
وكانت مي عمر
، كشفت عن عرض مسلسل "نعمة الأفوكاتو" في 16 حلقة وليس 15 حلقة عبر قناة mbc مصر، وذلك عبر حسابها على "إكس"، قائلة: "للناس اللي بتسأل مسلسل نعمة الأفوكاتو ١٦ حلقة مش ١٥" .