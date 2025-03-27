موظف يغرس سكـ.ـينًا في بطن زوجته لعدم تجهيزها الفطار

تسبب خلاف بين
موظف وزوجته على تجهيز طعام الافطار بمدينة ابو النمرس في تسديد الزوج طعنة لزوجته
وتم نقلها مصابة الى المستشفى وإلقاء القبض على الزوج.
تلقي ضباط مباحث
مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة
منزل مصابة بطعنة نافذة بالبطن وحالتها العامة سيئة وادعاء تعدي زوجها ومقيمة
بدائرة المركز.
بالانتقال
والفحص تبين قيام المتهم بطعن زوجته بسبب خلافات على تجهيز وجبة الإفطار وتم ضبط
المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة
مباشرة التحقيقات.