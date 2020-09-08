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"موسى" يطالب رئيس الوزراء بهذا الأمر الهام بشأن المصالحات

الإعلامي أحمد موسى
أحمد موسى
الثلاثاء، 08-09-2020 10:58 م
طالب الإعلامي أحمد موسى، كل المسئولين في الوحدات المحلية والقرى والمدن والمحافظات النزول للشارع ليرى كيف يتعامل الموظفين مع المواطنين في ملف التصالح، مردفا « المسئول مكانه الشارع والحي».
وخاطب موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، رئيس الوزراء قائلا: «الـ 22 يوما الباقين في مهلة التصالح غير كافية.. أرجو من رئيس الوزراء مراجعة هذا القرار مرة أخرى، لأن البلد أهم من أي حاجة».
وأكد موسى على أن المدة المتبقية لا تكفى إجراءات التصالح في 2 مليون مبنى مخالف.

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