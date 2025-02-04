الثلاثاء 04 فبراير 2025
توقيت مصر 14:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو صادم.. زوجة فنان شهير تتعـ.رى بالكامل على السجادة الحمراء

نجيب ساويرس:"ولسه اللي جاي أوحش"

حشيش وتامول وسلاح.. صدور الحكم في قضية نجل محمد حسان

نجلاء تطلب الخلع: بيقولي جعفر العمدة فيه أنوثة أكتر منك

"بيج ماك" يفجر مفاجلأة صادمة عن السعر العادل للدولار مقابل الجنه المصري

وزارة الإسكان تعلن عن فتح حجز شقق جديدة بمقدم 100 ألف جنيه

ضابط استخبارات إسرائيلي يكشف عن رعبهم من الجيش المصري بعد رصدهم لهذا الأمر في سيناء

شاهد.. السعودية تفتح باب الكعبة لـ أحمد الشرع وزوجته

محاكمة عاجلة.. فضيحة كبير معلمي مادة الرياضيات مع طالبة داخل الفصل

شاهد.. أحمد الشرع وزوجته يؤديان مناسك العمرة وسط حراسة مشددة

منهم فيديو ليلة الدخلة.. زوج ينشر فيديوهات مخلة لزوجته بعدما عاد من قطر واكتشف الصدمة

small_2025-01-23-5fc9cde54b
ا
الثلاثاء، 04-02-2025 09:34 ص

 

 

 

 

شك في خيانتها بعد أن حضر من سفره إلى قطر، فطلبت الطلاق وعندما رفض هددته برفع قضية خلع، فما كان منه إلا أن جعل فضيحتها بجلاجل ونشر فيديوهات مخلة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مشاهد ترصد التفاصيل:

المشهد الأول يبدأ من قطر شاب مصري يعمل هناك منذ صغره براتب كبير لمدة 15 عاما تحول من مجرد شاب كان يحمل شكاير الأسمنت على كتفه إلى رئيس للعمال ثم متعهد لجلب العمالة فى سن متوسط وأصبحت الأموال في يده كثيرة ولديه حسابات فى البنك وأصبحت العيش مرتاحة زي ما بيقولوا فى أمثالنا .

 

المشهد الثاني فى مصر فى حدائق المعادي - البساتين حيث يوجد المنزل الذى تقيم فيه زوجته وتهتم ببنته.. فتاة صغيرة فى العشرينات من عمرها تحملت مسئولية البيت خلال سفر زوجها وكأى ست تشتاق له فكانت تعوض ذلك الغياب بالتحدث معه عن طريق هاتف الموبايل وهي ترتدي أجمل الملابس وترسل له أفضل الصور وهي تقف أمام مرأتها ولكنه لم تكن تعرف القادم !

 

 

المشهد الثالث .. طال الغياب للزوج هذه المرة ولم ينزل اجازته المعتادة لظروف العمل فبدأت الزوجة تشعر بالغضب لعدم اكتراث زوجها بها وتركيزه على جمع أكبر من الأموال فقررت أن تغير حياتها وتنفق كل ما يرسل لها فأخذت تشتري أفضل الملابس والمجوهرات .. وارتياد أفضل الكافيهات والعودة للمنزل بشكل متأخر.

 

المشهد الرابع .. عاد الزوج من قطر بدون إعلام زوجته بقدومه كان يعتقد أنه سيجدها فى المنزل نائمة فى ذلك التوقيت ليأخذها فى حضنه ويعلن اشتياقه لها ولكن كانت المفاجأة الزوجة مازالت تقضي وقتها فى الشارع فى السهر مع مجموعة من الأصدقاء وبصحبتهم عدد من شباب كانت تعرفهم منذ أيام الدراسة وانتهت سهرتهم وأوصلوها للمنزل وكان الزوج يقف فى البلكونة وشاهد كل شئ وثارغضبه وانفجر.

 

المشهد الخامس تحولت الإجازة لحرب طاحنة بدأت بعلقة موت وانتهت بعودته لقطر وقطع إجازته مهددا زوجته بمنع الأموال عنها ومراقبتها والطلاق ولكن الزوجة كان تخطط من فترة للطلاق منه ويبدو أنها اعجبت بأحد آخر .. فتوقفت عن الحديث مع زوجها وإرسال الصور ولكن الحذر لا يمنع القدر ..

 

المشهد السادس طلبت الزوجة الطلاق من زوجها فإذا به يقسم لها أنه لن يطلقها وأنه يعلم أنها خانته مع شاب من الشلة الجديدة وأنه لن يتركها .. فأصرت الزوجة على الطلاق وهددته أنها ستقيم قضية خلع

 

المشهد السابع .. مفيش طلاق هتعملي إيه.. هخلعك .. طيب شوفي دول .. فيديوهات فاكراها وانتي بدون ملابس ونايمة على السرير وبتحلفي أنك بتموتي فى التراب اللى بمشي عليك ..فاكره .. لما كنتي بترقصي وانتي سكرانه ليه فاكراه قولتي ايه.. طيب فاكره الصورة دي قدم المرايه كنت لابسه ايه..طيب فاكرة فيديو ليلة الزواج .. اعقلي والا همسح بيكي الأرض.

المشهد الأخير .. الزوجة تصر على الطلاق فيجن الزوج فيرسل فيديوهاتها للشاب الذى يشك انه خانته معه ثم ينشئ صفحة ويضع عليها كل الفيديوهات والصور ويكتب للمتعة ويضع رقم الهاتف .. والفضيحة بقت بجلال ..لجأت الزوجة للنيابة العامة التى تتبعت الصفحة وتأكدت من أنه يقف خلفها ..وباشرت التحقيق وأحالته للجنايات ولكن شرف الزوجة في خبر كان ومين هيصدق !

أحال المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية صاحبة واقعة نشر فيديوهات  لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم تعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات فيديوهات للمجني عليها  تنتهك خصوصيتها دون رضائها  وقام بإنشاء حساب خاص على شبكة معلوماتية يهدف الي ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. زوجة فنان شهير تتعـ.رى بالكامل على السجادة الحمراء

Capture

نجيب ساويرس:"ولسه اللي جاي أوحش"

214-104627-son-sheikh-muhammad-hassan_700x400

حشيش وتامول وسلاح.. صدور الحكم في قضية نجل محمد حسان

أخبار متعلقة

Capture

عدنان يلجأ للمحكمة لتطليق زوجته الخائنة: لما واجهتها قالتلي مجرد تسلية

images

آيات تطلب الخلع: صحته راحت بعد 7 شهور زواج وأنا لسه عروسة

من-له-الحق-في-تحريك-دعوي-الزنا

"بتخوني مع مديرها".. خليل يرفع دعوى زنا ويكشف دليل مفاجئ لخيانتها للقاضي

طلاق

عروس ترفع دعوى خلع بعد أيام من زواجها: بيرجع من الشغل ينام

6392484991732186014

بعد حب 6 سنوات.. "نيرة" عروس ترفع دعوى خلع: اكتشفت الصدمة "ليلة الدخلة"

ح

"مش راجل".. علياء تطلب الخلع من زوجها وتكشف السبب الصادم