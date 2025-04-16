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منعها من دخول فيلتها.. طليقة سيد رجب الأمريكية تلجأ للشرطة

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الأربعاء، 16-04-2025 12:22 م

 

حررت كرستينا نيلسون، طليقة الفنان سيد رجب، سيدة أمريكية الجنسية تبلغ من العمر 80 عامًا، محضرًا ضده بقسم شرطة البدرشين، تتهمه فيه بمخالفة قرار قضائي يتعلق بتمكينها من فيلا بطريق دهشور.

وجاء في البلاغ أن الفنان سيد رجب قام بإجراء إنشاءات داخل حديقة الفيلا دون إذنها، كما اتهمته بمنعها من دخول العقار، بالمخالفة لقرار التمكين الصادر لصالحها.

وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من مفتش مباحث البدرشين، بتلقي بلاغ من السيدة الأمريكية، ضد طليقها الفنان الشهير، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يُذكر أن سيد رجب يشارك في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل “الغاوي”، الذي يضم نخبة من النجوم، بينهم أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، تامر شلتوت، كزبرة، ولاء الشريف، عبير فاروق، ويارا المليجي.

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