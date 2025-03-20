الخميس 20 مارس 2025
توقيت مصر 13:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وقف مدرب سيدات الزمالك 8 مباريات بعد إقدامه على سب الحكم

مفاجأة.. مركز الفلك يعلن موعد عيد الفطر المبارك

فنانة شهيرة تثير الجدل وتخلع الحجاب بعد 6 أشهر من ارتدائه

تنمر ومشاجرة بالسيـ.ـوف.. الداخلية تطيح بـ3 أشخاص بالإسماعيلية

فيديو.. تعليق مفاجئ من والد الضابط المعتدى عليه في قنا

إيران تلغي شرطة الآداب بشكل كامل

شاب ينتقم من فتاة بعد فسخ خطبتهما ويحرق شقتها بالكامل

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي بعد انتهاء الشتاء

قرار رسمي من الحكومة بعد انتقاد الرئيس للأعمال الدرامية

تامر حسني لـ محمد سامي: إوعى تُحبط بسبب بعض المشاهد اللي تم انتقادها ومعجبتنيش شخصيًا

مفاجأة.. مركز الفلك يعلن موعد عيد الفطر المبارك

730770149900202503171053135313
ا
الخميس، 20-03-2025 12:43 م

 

أعلن مركز الفلك الدولي أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1446 هـ) يوم السبت 29 مارس 2025م، موضحًا أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون مستحيلة من شرق العالم.

كما أنها غير ممكنة في باقي مناطق العالم العربي والإسلامي باستخدام أي من وسائل الرصد، سواء بالعين المجردة أو التلسكوب أو تقنية التصوير الفلكي.

وأشار مركز الفلك الدولي، إلى أن الرؤية قد تكون ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من وسط وشمال القارة الأمريكية، بينما ستكون صعبة جدًا من شرق القارة الأمريكية حتى مع استخدام التلسكوب، كما لن يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة إلا من مناطق محدودة في المحيط الهادئ غرب الولايات المتحدة.

 

حسابات الهلال في المدن العربية والعالمية

 

أوضح المركز أن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس يوم السبت 29 مارس تشير إلى ما يلي:

 

جاكرتا: يغيب القمر قبل غروب الشمس بـ6 دقائق، مما يجعل رؤية الهلال مستحيلة.

 

مسقط: يغيب القمر بعد 5 دقائق من غروب الشمس، بعمر ساعة و48 دقيقة، وبُعد عن الشمس قدره 1.5 درجة.

 

مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 8 دقائق من الغروب، وعمره 3 ساعات و28 دقيقة، وبُعد عن الشمس 2.2 درجة.

 

عمان والقدس: يغيب القمر بعد 11 دقيقة، وعمره 3 ساعات و55 دقيقة، وبُعده 2.3 درجة عن الشمس.

 

القاهرة: يغيب القمر بعد 11 دقيقة، وعمره 4 ساعات و17 دقيقة، وبُعده 2.4 درجة عن الشمس.

 

الرباط: يغيب القمر بعد 19 دقيقة، وعمره 8 ساعات و5 دقائق، وبُعده 3.8 درجة عن الشمس.

 

أمستردام: يغيب القمر بعد 24 دقيقة، وعمره 6 ساعات و49 دقيقة، وبُعده 3.5 درجة عن الشمس.

إقرأ ايضا

images

فنانة شهيرة تثير الجدل وتخلع الحجاب بعد 6 أشهر من ارتدائه

ه

تنمر ومشاجرة بالسيـ.ـوف.. الداخلية تطيح بـ3 أشخاص بالإسماعيلية

Capture

فيديو.. تعليق مفاجئ من والد الضابط المعتدى عليه في قنا

أخبار متعلقة

Capture

5 أيام متتالين.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك

خ

البحوث الفلكية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر