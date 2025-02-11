مـ.ـات من الضرب.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضجة والد الشاب المتهم بالسرقة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل شاب بمحافظة البحيرة، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله والد الضحية وهو يتهم مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على نجله حتى وفاته.

تلقى مركز شرطة أبو المطامير، بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول عامل مصابًا بجروح وكدمات متفرقة ونزيف بالمخ، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وبسؤال والد المجني عليه، وجه الاتهام إلى سائق ونجلي شقيقه، وجميعهم مقيمون بذات المنطقة، بتهمة الاعتداء على نجله والتسبب في وفاته.

تحركت الأجهزة الأمنية على الفور، ونجحت في تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، مدعين أن المجني عليه كان يحاول سرقتهم.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق لكشف ملابسات القضية.