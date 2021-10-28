مشهورة كويتية شربت مشروبًا به «سحر أسود» على يد صديقتها..ما حدث صادم
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Native
الخميس، 28-10-202108:52 ص
روى المحامي الكويتي، دويع العجمي، قصة تعرض فتاة كويتية مشهورة "بلوجر"
للسحر الأسود من جانب صديقتها، وتفاصيل تعرضها لأمراض مزمنة على مدار ستة أشهر دون
معرفة أسبابها أو تشخيصها، مؤكدًا أن الأطباء عجزوا عن تشخيص حالتها أو معالجتها.
وأوضح "العجمي" في مقطع فيديو نشره على حسابه في "سناب شات"،
أن البلوجر المشهورة "سحر" كانت تصور منتجات من فرنسا ولندن وتشحنها
بأسعار مناسبة لمتابعيها، وكانت لها صديقة هي شريكتها.
وأضاف المحامي: أن الفتاة بعد انتشار حسابها على "انستجرام"
وأصبح لها جمهور، فضلت الانفصال عن صديقتها وشريكتها، وأن تعمل بمفردها، وألغت
نسبتها من العمل.
وتابع "العجمي": أن الصديقة وضعت خطة وهي إحضار "كيك وشاي"
للمشهورة سحر وأقنعتها بأنه إعلان لمحل تجاري، ووضعت السحر الأسود في الشاي، ولم
يكن هناك أي خلاف بينهم.
وأكد المحامي، أن سحر فجأة انهارت صحيًا ودخلت المستشفى ولا يوجد أي تشخيص
لحالتها بسبب فحوصاتها السلمية، ولم تستطيع التحرك وكانت تعاني من أعراض مختلفة.
وأشار العجمي إلى أن الخادمة كشفت أنها رأت الصديقة وهي تضع مادة في الشاي،
وبعد مواجهتها اعترفت أنها وضعت سحرًا أسود، وأرشدت عن المرأة العربية التي صنعت
لها ذلك.
وختم المحامي الكويتي: بأنه تم الاتفاق مع الصديقة على عدم التشهير بها
وتخفيف الحكم ضدها مقابل فك السحر الأسود للمشهورة سحر بعد ستة أشهر من معاناة
كاملة مع المرض.