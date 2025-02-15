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مروة صبرى تهاجم إيناس الدغيدي: ما تتكلميش في الدين تاني

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السبت، 15-02-2025 04:17 م
هاجمت  الإعلامية مروة صبري المخرجة إيناس الدغيدي بعد تصريحاتها الأخيرة عن المساكنة.
وقالت مروة صبري: "ياريت ما تتكلميش في الدين تاني، هل ينفع نتكلم كده عن فنان كبير بحجم أحمد زكي، ونحكي موقف زي ده، ازاي جالك قلب وعقل تقولي كده"، خلال برنامجها "قعدة ستات" عبر شبكة قنوات "ألفا اليوم".
ووجهت مروة صبري رسالة للدغيدي قائلة: "ارجوكِ عيشي قناعاتك في حياتك ومع نفسك، مع أصحابك، وما تفرضيش قناعاتك الغلط، وأفكارك المسمومة اللي ضد الدين والقيم والأخلاق للناس".

وقالت إيناس الدغيدي خلال حوارها مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "الفصول الأربعة" المذاع عبر قناة الجديد اللبنانية: "أنا قلت هو حلال لو أنا بعرض عليك وإنت بتوافق والناس بتعرف".
وأضافت إيناس الدغيدي: "إحنا الجواز عندنا في الإسلام هو 3 حاجات، عرض وقبول وإشهار، زمان مكانش في ورق، وكانوا يمشوا في الشارع يقولوا فلانة تزوجت فلان ويبقى جواز، وأنا عملتها في فيلم مذكرات مراهقة".

وتابعت: "لو أنا معلنة العلاقة والناس شايفاها وشاهدين على إن أنا وهو مع بعض، وهو عارض وأنا موافقة، يبقى مش زنا".

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