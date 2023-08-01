مرتضى منصور يتوقع عودته للحبس الاثنين القادم

الثلاثاء، 01-08-2023
01:06 م
"ممكن أكون في الحبس يوم الإثنين المقبل" تصريحات أطلقها المستشار مرتضى منصور
- رئيس الزمالك
المعزول - عبر قناة الزمالك
خلال تهنئته لفريق الزمالك
بعد الفوز على اتحاد المنيستري بكأس الملك سلمان.
وقال مرتضى منصور
"أنا بتحل وبتجمد وبتحبس واتعزل عادي.. مفيش في البلد إلا أنا".
فماذا ينتظر مرتضى منصور
أمام المحاكم في أغسطس؟
2 أغسطس: قضية سبّ الخطيب وشوبير
تستكمل محكمة مستأنف الاقتصادية، بجلسة 2 أغسطس استئناف مرتضى منصور
على حبسه سنة بقضية سبّ وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير؟
اتهم المدعون مرتضى منصور
بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك
، وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
2 أغسطس: قضية سبّ ممدوح عباس
تنظر الدائرة الثانية جُنح اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بجلسة 2 أغسطس الجاري دعوى أقامها ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك
ضد مرتضى منصور
بتهمة سبه وإزعاجه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حملت الدعوى رقم 995 لسنة 2023 جنح الاقتصادية.
10 أغسطس: استئناف على الحبس بقضية سبّ الخطيب
حددت محكمة الجنح الاقتصادية، جلسة 10 أغسطس الجاري، لنظر استئناف مرتضى منصور
على حُكم حبسه لمدة ثلاثة شهور وكفالة 10 آلاف جنيه.
وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قام برفع دعوى قضائية ضد مرتضى منصور
يتهمه بالسبّ ونشر أخبار كاذبة واستخدام وسائل التواصل والإزعاج. حملت القضية رقم 728 لسنة 2023.
13 أغسطس: قضية إزعاج الخطيب
تستكمل المحكمة الاقتصادية، بجلسة 13 أغسطس الجاري محاكمة مرتضى منصور
- رئيس نادي الزمالك
المعزول - بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس الناديالأهلي وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
18 أغسطس: قضية سبّ هاني العتال
حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 18 أغسطس لنظر طلب مرتضى منصور
ردّ هيئة محاكمته بتهمة سبّ وقذف هاني العتال عضو نادي الزمالك
.
كان "العتال" اتهم في دعوى مباشرة مرتضى منصور
سبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
18 أغسطس: قضية سبّ الخطيب
حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 18 أغسطس، لنظر طلب الرد المقام من مرتضى منصور
- رئيس نادي الزمالك
الصادر ضده حكما بالعزل - ضد هيئة محاكمته بتهمة سبّ وقذف في قضيتين بتهمة سبّ وقذف الخطيب.
حملت القضيتان رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية.
كان تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغين للنائب العام في 7 و9 سبتمبر 2022، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، يتهم فيهما مرتضى منصور
بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهما ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.
وأوضح "عثمان" في البلاغين أن الجريمة ارتكبت في مداخلتين بتاريخ 22 أغسطس 2022، الأولى ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك
، والثانية ببرنامج "البلدوزر" على قناة الشمس، وتلفظ "مرتضى" خلالهما بعبارات ضد المجني عليهما يُعاقب عليها قانوني العقوبات وتنظيم الاتصالات.
21 أغسطس: قضية سبّ مدير عام "المركزي للمحاسبات"
حددت محكمة جنايات الاقتصادية، جلسة 21 أغسطس الجاري للحكم على مرتضى منصور
في قضية اتهامه بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات أثناء التفتيش على النادي
وكانت جهات التحقيق أحالت مرتضى منصور
إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على الموظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات لمياء خيري.
يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ قضى عقوبته، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسبّ وقذف محمود الخطيب.