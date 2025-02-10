مخلة بالشرف.. شقيقة زوجة ماهر الأسد تفجر مفاجأة صادمة عن زوجة بشار(فيديو)

اتهمت شقيقة زوجة ماهر الأسد، مجد جدعان، أسماء الأسد بالتورط في تجارة أعضاء الأطفال في إحدى دور الأيتام بسوريا.
وقالت خلال ظهورها على قناة "العربية": "أطفال أولاد الشهداء الذين ثبت نسبهم، كانت تضعهم في دار لقطاء، إما للتجارة بهم أو لتجارة أعضائهم. وهذا أمر أرعبني، وهذه المعلومات وصلتني وبعون الله موثوقة."
وأضافت أن الأطفال كان يتم بيعهم إما لجهات تستغلهم في دعارة الأطفال أو يتم الاتجار بأعضائهم، وفقًا لما ذكره البعض لها.
شقيقة زوجة #ماهر_الأسد مجد جدعان تتهم #أسماء_الأسد بالتورط في تجارة أعضاء الأطفال في إحدى دور الأيتام بسوريا#قابل_للجدل#قناة_العربية#سوريا— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 8, 2025
الحلقة الكاملة: https://t.co/MsCOit72hG@Nayef_tv pic.twitter.com/1m0GCl0EOj