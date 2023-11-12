محمد سلام وبيومي فؤاد.. مرتضى منصور يفاجئ الجميع بفيديو عن الأزمة.. فمن هاجم؟





علق مرتضى منصور على أزمة الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام والتي تصدرت محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر "مرتضى" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك" وعلق قائلا: "زي ما انت يا محمد سلام عملت العقد واخدت العربون في السر اعتذر في السر عشان احنا مش جايين نعمل منظر خالص".

واستكمل: "وأنت كده أحرجت أي حد هيشتغل، طب لو هيعمل مسرحية في مصر وهيضحك ولا هي القصة الرياض، طب لو هيشتغل في تونس، طب هيروح مهرجان جرش يبقي خاين وعشان كده زميلك بيومي فؤاد اللي أنا معرفوش شوف مكتوب عنه ايه الخاين العميل وكأنه هو اللي بيضرب أطفالنا بسببك أنت وأنت اللي عملت كده في زملائك".

مضيفًا: "أنت عاوز تعتذر حقك والله العظيم وأنا لو مكانك هعتذر مش هروح بس لو جالك كوميدي هنا في مصر هتمثل لو مع أحمد مكي ولا هتقعد مش هتعمل كوميدي وهتبقى أمينة رزق، محمد أنت ممثل جميل وحذرت وقلت تصفية الحسابات أنا مستاء من اللي بيحصل مع بيومي فؤاد مع اني بيومي ده أهلاوي وحمى وبيني وبينه يعني مش طايقه بس شايف واحد عمال يتهزق ويتهان مع أن الموضوع سهل جدًا وزي ما انت عملت العقد في السر وخدت العربون في السر ورقة صغيرة أنا بعتذر وشكرًا".

وأثارت تصريحات الفنان بيومي فؤاد جدلًا كبيرًا وتصدر محرك البحث جوجل إلى جانب العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومه على الفنان محمد سلام أثناء عرض مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض والتي اعتذر "سلام" عن المشاركة بها قبل ساعات من انطلاقها تضامنًا ومساندة للشعب الفلسطيني.

عقب انتهاء العرض المسرحي ظهر الفنان بيومي فؤاد على المسرح وانتقد اعتذار "سلام" قائلا: "من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك"، وأثارت تصريحات "بيومي" لغطًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين قاموا بمهاجمته بضراوة بسبب مشاركته بـ "موسم الرياض" وسط الأحداث المؤسفة التي يشهدها الشعب الفلسطيني.