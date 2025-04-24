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محامي سارة خليفة: قريبًا سيتم إخلاء سبيلها من القضية

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الخميس، 24-04-2025 02:40 ص

 

 

كشف دفاع المنتجة سارة خليفة، المتهمة بتزعم تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، عن تفاصيل مثيرة عقب تجديد حبس موكلته 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها.

وأوضح، محامي المنتجة سارة خليفة، أن موكلته أنكرت كافة التهم الموجهة إليها في القضية، حيث نفت علاقتها بالمواد المخدرة التي تم ضبطها، وكذلك نفت معرفتها بالتشكيل العصابي.

 

وأشار محامي المنتجة سارة خليفة، إلى أن هناك أدلة قوية تدعم براءة موكلته من هذه الاتهامات، قائلاً: "لدينا من أدلة ما يثبت براءتها، وقريبًا ستُخلى النيابة سبيلها تمامًا، التحقيقات ستثبت براءتها".

 

وأكد المحامي أنه لا يستطيع تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الحالي، لكنه شدد على أن المنتجة سارة خليفة ستخرج براءة من هذه القضية.

 

وكان قاضي المعارضات، جدد حبس المنتجة سارة خليفة وآخرين، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

 

وقررت جهات التحقيق التحفظ على الأموال المضبوطة مع وكر المنتجة سارة خليفة  بعد اتهامها بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر البودر أو ما يعرف بالحشيش الصناعي.

 

انتقل فريق من جهات التحقيق، إلى وكر المنتجة سارة خليفة للوقوف على المعاينة الأخيرة للواقعة بعد اتهامها بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر البودر أو ما يعرف بالحشيش الصناعي.

 

تسلمت جهات التحقيق، تقرير كاميرات المراقبة في واقعة سقوط المنتجة سارة خليفة  بعد اتهامها بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر البودر أو ما يعرف بالحشيش الصناعي.

 

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة دخول وخروج المتهمين داخل وكر المخدرات بالقاهرة.

 

قررت جهات التحقيق، ضبط وإحضار متهمين جدد في الواقعة.

 

في السطور التالية نرصد أقوال المنتجة سارة خليفة المتهمة بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر "البودر" أو ما يعرف بالحشيش الصناعي، حيث أنكرت المتهمة أمام جهات التحقيق صلتها بالواقعة، وتمسكت بأقوالها مرددة:«معرفش حاجة عن المخدرات دي».

 

ومع استمرار التحقيقات معها، واجهتها جهات التحقيق بأقوال أحد المتهمين والذي اتهم المنتجة سارة خليفة بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر "البودر" أو ما يعرف بالحشيش الصناعي.

 

ورغم اعتراف المتهم بأن المنتجة سارة خليفة هي المسؤولة عن التشكيل العصابي، استمرت المتهمة في انكارها للواقعة، حتى قررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

استدعاء ضابط التحريات

كما  قررت جهات التحقيق استدعاء ضابط التحريات في واقعة اتهام المنتجة سارة خليفة لسماع أقواله في اتهامها بتجارة المخدرات.

 

 

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