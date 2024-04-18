متزوجان حديثاً.. يقتل زوجته الممرضة بطلقتين في الرأس أمام أهلها

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شهدت منطقة أتريب ببنها بمحافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة حيث لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة على يد زوجها بعد حفل الزفاف بفترة قصيرة.

المجني عليها "ن" تعمل ممرضة أما زوجها فيعمل موظف بإحدى الشركات الخاصة، يسكنان بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الشموت في بنها.

ارتبطا المتهم وزوجته قبل الواقعة بعدة سنوات وكانت حياتهما هادئة طوال فترة الخطةب إلا أن سرعان ما تبدلت أحوالهما عقب الزواج مباشرة.

فوفق عدد من شهود العيان فإن الزوجة الضحية تركت منزل الزوجية قبل الواقعة بفترة رغم حداثة زواجهما، بسبب خلافات بينها، وخلافات بين عائلة الزوج والزوجة.

وفي يوم الواقعة ذهب المتهم لمنطقة أتريب حيث تسكن أسرة المجني عليها، لكي يصطحبها معه إلى المنزل.

الضحية رفضت العودة مع زوجها لإصرارها على الطلاق وعدم العودة معه ما تسبب في نشوب مشادة كلامية بينهما، فأطلق حينها المتهم طلقتين على زوجته أودت بحياتها في الحال، وفر المتهم هاربًا.

بعد الواقعة مباشرة تم إبلاغ قوات الشرطة التي بدورها بدأت في البحث عن المتهم حتى توصلت بالفعل له.

مباشرة تم عرض المتهم على النيابة التي قررت حبسه على ذمة القضية ولاحقًا جرى إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات لما نُسب له من اتهامات تتعلق بالقتل العمد.