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مات بحسرته.. العثور على نجار جثة متعفنة داخل شقته

هه
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الأربعاء، 15-01-2025 10:42 ص

 

 

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات العثور على مسن ستيني داخل شقة في حالة تعفن بمدينة حلوان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بالعثور على جثة شخص متعفنة داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة العثور على جثمان نجار في حالة تعفن وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن المتوفي نجار بالغ من العمر 61 عاما هجرته زوجته وأبناؤه قبل فترة وكان يعاني من سوء حالة نفسية وصحية حتى توفى قبل أيام، وتبين خلو الجثمان من أي إصابات ظاهرية.

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