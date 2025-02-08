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مؤمن زكريا يطالب بإلغاء الدوري بعد خسارة سموحة أمام بيراميدز

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مؤمن زكريا يطالب بإلغاء الدوري بعد خسارة سموحة أمام بيراميدز

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السبت، 08-02-2025 12:27 م
اعرب مؤمن زكريا، المدرب المساعد لفريق سموحة، عن استيائه من قرارات التحكيم خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.
ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه على منصة 'إكس' صورة لإحدى اللقطات التي طالب فيها بركلة جزاء لصالح سموحة، وعلق عليها بعبارة 'الغوا الدوري'


وكانت المباراة قد شهدت جدلًا تحكيميًا في الدقائق الأخيرة، حيث أحرز علي جبر هدفًا قاتلًا لبيراميدز في الدقيقة 90+7، لكن الحكم ألغاه في البداية بداعي التسلل، قبل أن تؤكد تقنية الفيديو (var) صحة الهدف، ليتم احتسابه في الدقيقة 101.
بهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة ليستعيد صدارة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد سموحة عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

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