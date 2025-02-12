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لو تم تجريح السلام مع مصر فسوف تدفع إسرائيل ثمنًا غاليًا

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مصطفى الفقي:

لو تم تجريح السلام مع مصر فسوف تدفع إسرائيل ثمنًا غاليًا

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الأربعاء، 12-02-2025 01:45 م

 

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن : "ترامب بيقول كلام في الهوا ما يخضناش ولازم يترد عليه بحسم وقوة ولتذهب المعونة الأمريكية إلي الجحيم".

وأضاف "الفقي":"المساعدات الأمنية الأمريكية لمصر 1.3 مليار دولار وهي ليست بالمبلغ الكبير ".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر":"أنا مش مصدق إن ترامب رئيس أمريكا واللي عاوز يعمله مع الفلسطينيين أسوأ من التطهير العرقي".

وأوضح:"لو تم تجريح السلام مع مصر فسوف تدفع إسرائيل ثمنا غاليا، مش معناها حربا وعسكر فقط لكن إسرائيل ستفقد الي حد كبير جدا جزء من مقومات مشروعية وجودها في المنطقة بشكل سريع وأتوماتيك".

وتابع: "السلام مع السعودية هدف غال وعزيز على إسرائيل خاصة نتنياهو الذي يعتبر نفسه رائد التطبيع الإبراهيمي، لذلك يجب على تل أبيب أن توقف عدوانها ومخططها بتهجير الفلسطينيين وتحرص على إقامة الدولة الفلسطينية".

 

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