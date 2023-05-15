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"لا مسامحتك حي أو ميت".. مي العيدان تهاجم أحمد بدير بسبب تطور مفاجئ

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بدير والعيدان
الإثنين، 15-05-2023 12:07 م


كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن تطور جديد يتعلق بقضية الفنان أحمد بدير ضدها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.

مي نشرت فيديو يضم جزء من لقاء الفنان أحمد بدير ببرنامج حبر سري، ظهر خلاله مشيرا إلى أنه سامحها، ولكنه طالبها بألا تستمر في تعليقاتها، وهو ما نفته في تعليقها على الفيديو، مشيرة إلى أنه يقول ما لا يفعل، وعاد لرفع قضية جديدة عليها.

بدير ظهر في الفيديو يقول "الموضوع مش أنا اللي حركته، الناس قالت ميصحش وفيه محامي من الكويت مع المستشار أشرف عبدالعزيز رفعوا قضية، هي استأنفت وأخر حاجة تمت إدانتها في وتغريمها، لكن هو أنا هاخد غرامة ولا تعويض، وكتبت بعدها خليه يفرح بالـ500 دينار".

وعبر بدير عن استيائه من تعليق مي على الحكم بتغريمها، مضيفا "افرح إيه وبتاع إيه، أنا مش عايز منها حاجة، بس تسكت شوية، أنا الموضوع بعتبره منتهي، أنا مسامحها".

وفي تعليقها على الفيديو، كتبت مي "تفضلوا هذي تصرفات أحمد بدير اللي طلع برمضان ببرنامج حبر سري وقال أنا مسامحها، وأنا حاخد تعويض، اليوم رافع علي قضية ثانية، اليوم يطالب بتعويض وهذه صحيفة الدعوى، مو عيب عليك وانت رجل كبير وجد تطلع بالبرنامج وتقول أنا الموضوع خلص، هذا نسميه إيه لف ودوران ولا خداع".

وتابعت "حبيبي برحمة أمي أنا عارفة إن الموال هذا كله عايز فلوس، عايز اطلع بأي مصلحة، لا حكاية شعر ولا من غير شعر، عموما نتقابل بالمحكمة وانت أصلا المحكمة الجزائية، الحكم عدم جواز دعوى مدنية، بس عيب اطلع إعلاميا تقول كلام وأنت تعمل عكسه ، مش عشاني عشان حفيدك ياسين لما يشوف جده يقول كلام إعلاميا وأهو يعمل عكسه، وبينا المحاكم وأنا برمضان لما بدأنا مبدأ التسامح، لما قلت انك سامحك، أنا قلت لك وأنا مسامحتك، لكن الحين قسما بالله ثلاث لا اني مسامحتك ولا محللتك لا حي ولا ميت".

الخلاف بين أحمد بدير والإعلامية مي العيدان، بدأ العام الماضي، بعد قولها عن أحمد بدير: "والله طلعت بنته مزة.. بنت الأقرع"، من بعدها أعلن محامي الفنان بالنقض أشرف عبدالعزيز، أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية بعد التنمر والسب والإساءة اللفظية.

كما ردت سارة أحمد بدير، مدافعة عن والدها قائلة عبر فيسبوك: "أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي، ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، واعتقد أنك شوفتي ده، كفاية هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!".

وأضافت: "لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة، أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر عليه بجميع أشكاله وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت.. أنا أبويا زي القمر، ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كده".

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